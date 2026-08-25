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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Tienermeisje op e-bike loopt zwaar hoofdletsel op bij aanrijding met auto

KAM Thuiszorg

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Een 17-jarig meisje op een e-bike heeft maandagmiddag zwaar hoofdletsel opgelopen bij een aanrijding met een auto aan de Tout Lui Fautkanaalweg in Suriname. Het ongeval vond plaats bij de T-kruising met de Commissarisweg.

Het slachtoffer liep onder meer een barstwond aan het hoofd op en bloedde hevig. Zij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De oorzaak van de aanrijding is nog niet helemaal duidelijk.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

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