TechStaq opent 14 techvacatures en wil vanuit Paramaribo bouwen aan regionale AI- en engineeringhub

Het nieuwe Surinaamse AI- en technologiebedrijf TechStaq opent 14 vacatures voor professionals in AI, data, software en cloud engineering. Met de uitbreiding wil het bedrijf niet alleen internationale technologieprojecten vanuit Suriname uitvoeren, maar ook de eerste bouwstenen leggen voor een bredere AI- en (technologie) engineeringhub in Paramaribo, gericht op Suriname en op termijn het Caribisch gebied.

TechStaq werkt vanuit Suriname aan AI, Data – en engineeringoplossingen voor internationale klanten. Het bedrijf wil hoogwaardige internationale technologieprojecten vanuit Paramaribo uitvoeren en tegelijkertijd lokaal technisch talent aantrekken, ontwikkelen en laten doorgroeien.

Daarmee wijkt het bedrijf af van een bekend patroon: getalenteerde IT’ers die in Suriname worden opgeleid, maar vervolgens naar het buitenland vertrekken om aan grotere, internationale projecten te kunnen werken. TechStaq wil laten zien dat dat ook vanuit Paramaribo kan en dat de kennis en verdiensten daarmee in Suriname blijven.

14 gespecialiseerde functies

Als eerste concrete stap in deze ambitie opent TechStaq 14 posities verdeeld over zeven gespecialiseerde functies. Voor iedere functie zijn twee posities beschikbaar:

Data Software Engineer

Development and Operations (DevOps) Engineer

.NET Backend Developer

Data Scientist

BI Analyst

AI Engineer

Data Engineer

De professionals zullen zich onder meer bezighouden met het ontwikkelen van schaalbare datapipelines, cloud- en DevOps-platforms, backenddiensten, machine-learningmodellen, business intelligence, AI-toepassingen en dataplatforms, de bouwstenen om de digitale transformatie van bedrijven te versnellen.”

Afhankelijk van de functie wordt gewerkt met technologieën en platforms zoals AWS, Python, SQL, Docker, Kubernetes, Terraform, C#, ASP.NET Core, Power BI, PyTorch, LangChain en vector databases.

Meer informatie over de verschillende functies is beschikbaar via deze link.

Van technologiebedrijf naar breder AI-ecosysteem

De 14 vacatures vormen onderdeel van een bredere ambitie. TechStaq wil vanuit Paramaribo bijdragen aan een omgeving waarin engineers, AI-specialisten, data professionals, studenten en andere technology builders elkaar kunnen vinden, kennis kunnen uitwisselen en gezamenlijk kunnen groeien.

De langetermijnvisie is een ecosysteem waarin internationale projecten, lokaal en regionaal talent, opleiding en kennisontwikkeling met elkaar worden verbonden. Daarmee wil TechStaq bijdragen aan het opbouwen van technische expertise die niet alleen individuele professionals versterkt, maar ook de bredere technologiesector in Suriname.

“We willen niet alleen vacatures invullen. We willen helpen een omgeving te bouwen waarin technisch talent in Suriname zich op internationaal niveau kan ontwikkelen, aan internationale projecten kan werken en die kennis vervolgens weer kan inzetten om het lokale ecosysteem sterker te maken. Onze ambitie is dat Paramaribo op termijn een plek wordt waar AI- en engineeringtalent uit Suriname en het Caraïbisch gebied samenkomt om te leren, te bouwen en te innoveren.”

TechStaq Training Academy ontwikkelt nieuwe generatie engineers

Naast het aantrekken van ervaren professionals investeert TechStaq in de ontwikkeling van nieuw talent. Via de TechStaq Training Academy worden afgestudeerden opgeleid binnen drie richtingen: AI Engineering, Data Engineering en Platform Engineering.

De Academy moet bijdragen aan een lokale talentpijplijn door jonge professionals kennis en praktische vaardigheden te laten ontwikkelen die aansluiten op de eisen van moderne internationale technologieprojecten.

Daarmee vormt de Academy een belangrijk onderdeel van de bredere hubgedachte. Naast het aantrekken van bestaande expertise wil TechStaq ook nieuwe expertise helpen ontwikkelen.

Meer toegang tot technologie via Opportunity Fund

TechStaq werkt daarnaast aan een bredere lokale talentpool via het TechStaq Opportunity Fund. Daarmee ondersteunt het bedrijf jongeren met minder toegang tot technologieonderwijs, onder meer via scholarships, academyplaatsen, mentoring en stages.

Het doel is om de toegang tot technologie en professionele ontwikkelingsmogelijkheden te verbreden en meer jongeren de mogelijkheid te geven zich richting AI, data en engineering te ontwikkelen.

De internationale engineeringactiviteiten, Training Academy en het Opportunity Fund vormen daarmee drie onderdelen van dezelfde strategie: hoogwaardige technologieactiviteiten naar Suriname brengen, lokaal talent ontwikkelen en de basis verbreden waaruit toekomstige engineers en AI-professionals kunnen voortkomen.

Paramaribo als toegangspoort tot het Caribisch gebied

Op langere termijn kijkt TechStaq verder dan Suriname. Het bedrijf wil bijdragen aan een regionaal netwerk waarin talent, kennis en technologie vanuit verschillende delen van het Caribisch gebied met elkaar kunnen worden verbonden.

De ambitie is dat Paramaribo zich kan ontwikkelen tot een plek waar engineers, studenten, bedrijven en andere technology builders samenkomen rond AI, data, software en cloud engineering.

Voor Suriname kan de verdere ontwikkeling van zo’n ecosysteem bijdragen aan hoogwaardige technologische werkgelegenheid, kennisontwikkeling, internationale samenwerking en een sterkere aansluiting op de snelgroeiende mondiale AI-economie.

De opening van de eerste 14 vacatures is daarmee niet alleen een uitbreiding van het TechStaq-team. Het is een eerste concrete stap in de ambitie om vanuit Suriname een bredere AI- en engineeringcommunity op te bouwen die uiteindelijk verbinding kan zoeken met de rest van het Caribisch gebied.

Interesse om mee te bouwen aan deze ambitie? Bekijk de openstaande functies en solliciteer vandaag nog via deze link!