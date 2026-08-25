Sozavo wil influencers inzetten na minimale opkomst voor Monikarta

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) zoekt naar nieuwe manieren om mensen te bereiken die hun Monikarta nog altijd niet hebben opgehaald. Opvallend is dat het ministerie daarbij zelfs TikTok-filmpjes en influencers wil inzetten, nadat de opkomst bij een recente oproep zeer gering bleek te zijn.

Minister Diana Pokie zegt volgens de Communicatie Dienst Suriname dat het ministerie vooral moeite heeft om bepaalde doelgroepen daadwerkelijk te bereiken. Geregistreerden voor de Algemene Kinderbijslag (AKB), die hun kaart tijdens eerdere distributierondes niet hadden opgehaald, werden onlangs opnieuw opgeroepen om zich te melden. Ondanks aankondigingen via officiële kanalen en Facebook bleef de belangstelling minimaal.

De inzet van sociale media maakt deel uit van een veel bredere verandering binnen Sozavo. Het ministerie wil namelijk uiteindelijk af van contante uitbetalingen en overstappen op bankovermakingen en andere digitale betaalmethoden. In samenwerking met de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) wordt gewerkt aan een landelijke digitale betaalapplicatie. Volgens Pokie bevindt dat traject zich inmiddels in een vergevorderd stadium.

De overstap moet volgens de minister niet alleen het betalingsproces moderniseren, maar ook helpen om de al jaren bestaande betalingsachterstanden bij sociale uitkeringen weg te werken. Sozavo had aanvankelijk een jaar uitgetrokken om die achterstanden in te lopen, maar dat doel werd niet volledig gehaald. De cashuitbetalingen en de hoge uitvoeringskosten, vooral in het binnenland, zouden daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld.

Vooral in Brokopondo en Sipaliwini vinden nog contante uitbetalingen plaats. In de overige districten gebeurt dat via de Monikarta. Pokie verwacht dat de achterstanden de komende periode verder worden ingelopen, maar wijst erop dat haar ministerie daarvoor ook afhankelijk is van de beschikbare middelen van het ministerie van Financiën en Planning. Haar streven is dat ergens in 2027 geen sprake meer is van betalingsachterstanden.

Ook de distributie van de Monikarta zelf gaat veranderen. Sozavo heeft een nieuw contract gesloten met de SPSB, waardoor de uitgifte van de kaarten uiteindelijk niet langer een taak van het ministerie zal zijn. De huidige distributieronde is daarom de laatste die Sozavo zelf uitvoert. Kaarten die daarna nog niet zijn afgehaald, worden aan de bank overgedragen, waarna betrokkenen zich daar moeten melden.

Voor aanvragen van verschillende sociale voorzieningen blijft voorlopig nog wel de bestaande werkwijze gelden. Financiële Bijstand voor Mensen met een Beperking, Financiële Bijstand voor Zwakke Huishoudens en Koopkrachtversterking kunnen nog via de wijkkantoren van Sozavo worden aangevraagd. Voor de AKB en Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) vindt registratie plaats bij de daarvoor bestemde afdelingen aan de Gemenelandsweg.

Ook voor inwoners van het binnenland worden voorlopig nog speciale registratieperioden georganiseerd. Sozavo wil echter ook die aanpak op termijn afbouwen. Mensen in het binnenland die ondersteuning nodig hebben, zullen nog worden geïnformeerd over de manier waarop zij hun aanvragen in de toekomst moeten indienen.