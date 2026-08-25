Meer dan 2 ton vermoedelijke cyanide onderschept in trucks bij Burnside

Bij de controlepost Burnside in Coronie is een omvangrijke lading van meer dan twee ton materiaal onderschept waarvan wordt vermoed dat het om cyanide gaat. De partij werd met twee trucks vervoerd en zou vanuit Guyana op illegale wijze Suriname zijn binnengebracht.

Volgens verkregen informatie zou voor het binnenbrengen van de lading gebruik zijn gemaakt van een aanmeersteiger in Nickerie. Van daaruit zou het materiaal over de weg verder zijn vervoerd, totdat de trucks bij de controlepost in Burnside werden onderschept.

In verband met de zaak zouden drie personen zijn aangehouden. Welke rol ieder van hen precies bij het transport heeft gespeeld, is vooralsnog niet duidelijk.

Na de onderschepping zou zijn aangegeven dat de inhoud van de lading eerst moet worden onderzocht. Daarmee staat nog niet officieel vast dat de ruim twee ton aangetroffen materiaal daadwerkelijk cyanide betreft. Ook moet meer duidelijkheid komen over de precieze samenstelling van het product.

Vernomen wordt dat de partij richting Paramaribo zou worden vervoerd. Waar de lading uiteindelijk terecht moest komen en voor wie deze bestemd was, is echter nog niet duidelijk. Ook wordt onderzocht waar het materiaal precies vandaan komt.