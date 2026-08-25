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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man (71) zakt tijdens werkzaamheden plotseling in elkaar en overlijdt

KAM Thuiszorg

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Een 71-jarige man is maandagmiddag tijdens werkzaamheden aan de Pisangrodjostraat in Suriname plotseling onwel geworden en overleden.

De politie van Geyersvlijt kreeg een melding van het incident en rukte direct uit. Vernomen wordt dat het slachtoffer bezig was met plantwerkzaamheden toen hij plotseling onwel werd en in elkaar zakte.

Een ingeschakelde arts stelde vervolgens de dood van de 71-jarige Debidien Anandpersad vast. Er waren geen aanwijzingen dat er sprake was van een misdrijf.

Het lichaam van Anandpersad is daarna door een uitvaartdienst afgevoerd.

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