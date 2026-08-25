Ivan Fernald: van Yellow Birds via Defensie naar de diplomatie in Guyana

Door Rudy Lion Sjin Tjoe – De benoeming van Ivan Fernald tot ambassadeur van Suriname in Guyana is meer dan een diplomatieke benoeming. Wie zijn loopbaan bekijkt, ziet een Surinamer die zich op verschillende terreinen heeft ingezet voor de ontwikkeling van zijn land: onderwijs, sport, politiek, bestuur en defensie.

Op vrijdag 21 augustus is Fernald door president Jennifer Simons beëdigd tot buitengewoon gevolmachtigd ambassadeur van Suriname in Guyana.

Ik heb Ivan vooral leren kennen vanuit de atletiek. Niet als oud-minister of politicus, maar als coach van Yellow Birds. Langs de atletiekbaan zag ik iemand met oprechte aandacht voor jonge atleten. Betrokken, inhoudelijk en enthousiast, toen kinderen zich ontwikkelden en beter gingen presteren. Geen bestuurder op afstand, maar een coach die tussen de jongeren stond.

Die betrokkenheid bij de sport gaat ver terug. Fernald richtte in april 1980 de atletieksectie van Yellow Birds op en enkele maanden later ook de taekwondovereniging. Zelf werd hij van 1980 tot en met 1986 nationaal kampioen taekwondo. Internationaal behaalde hij brons en goud. In 2001 werd hij uitgeroepen tot Taekwondo Sportman van de 20e eeuw in Suriname.

Maar sport is slechts één deel van zijn opmerkelijk brede loopbaan. Fernald stond 21 jaar aan het hoofd van het IMEAO en was jarenlang actief als docent. Aan het IOL doceerde hij onder meer turnen en atletiek en later inspanningsfysiologie en trainingsleer.

Minister van Defensie onder Venetiaan

Voor zijn nieuwe functie in Georgetown is ook een ander deel van zijn CV relevant. Van 2005 tot 2010 was Ivan Fernald minister van Defensie in het kabinet van president Ronald Venetiaan. Dat is voor een ambassadeur in Guyana geen onbelangrijke bagage. Suriname en Guyana zijn buurlanden met veel gezamenlijke belangen, maar kennen ook dossiers die bestuurlijke zorgvuldigheid en diplomatie vereisen.

Veiligheid, grensoverschrijdende criminaliteit, handel, verkeer van personen en goederen, energie en regionale samenwerking vragen om voortdurend overleg en wederzijds vertrouwen. Fernald kent de wereld van veiligheid en regionale samenwerking niet alleen vanuit de theorie. Hij heeft die als minister van Defensie van dichtbij meegemaakt.

Daar komt nu een belangrijke economische dimensie bij. Guyana heeft door de ontwikkeling van olie en gas een enorme economische verandering doorgemaakt, terwijl ook Suriname grote verwachtingen heeft van zijn offshoresector. Handel, investeringen, kennisuitwisseling en economische diplomatie zullen daardoor in de relatie tussen beide landen steeds belangrijker worden.

President Jennifer Simons heeft bij de beëdiging duidelijk gemaakt wat zij van haar nieuwe ambassadeur verwacht: de politieke en diplomatieke betrekkingen versterken, handel en investeringen bevorderen en alert zijn op kansen voor Suriname. Fernald krijgt daarmee een serieuze opdracht in Georgetown.

De coach blijft mij bij

Toch is het niet zijn lange lijst met functies die mij het meest bijblijft. Het blijft het beeld van Ivan Fernald langs de atletiekbaan bij Yellow Birds. Bezig met jonge Surinamers, geïnteresseerd in hun ontwikkeling en zichtbaar enthousiast over hun prestaties. Misschien zegt juist dat iets over wat hij naar Georgetown kan meenemen.

Diplomatie gaat uiteindelijk niet alleen over regeringen, protocollen en officiële ontvangsten. Het gaat ook over mensen, luisteren, relaties opbouwen en vertrouwen creëren. Van de atletiekbaan bij Yellow Birds, via het ministerie van Defensie, naar de ambassade in Georgetown. Een bijzondere nieuwe etappe in een lange loopbaan in dienst van Suriname.

In een recente video spreekt Ivan Fernald zelf over zijn nieuwe opdracht: “We zullen kosten noch moeite besparen om Suriname hoog te houden.”