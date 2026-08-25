Echtpaar in slaap overvallen: bewoner neergeschoten, daders eisen ruw goud

Een echtpaar is afgelopen nacht in de eigen woning aan de Goede Verwachting in Suriname overvallen door twee gemaskerde criminelen. De 43-jarige bewoner F.W. raakte daarbij gewond aan zijn linkerenkel nadat in de slaapkamer een schot werd gelost.

Volgens de slachtoffers lagen zij te slapen toen zij plotseling werden overrompeld door de twee verdachten. Een van de overvallers was gewapend met een vuistvuurwapen. Tussen F.W. en een van de daders ontstond een worsteling, waarna een schot afging en de bewoner aan zijn linkerenkel werd geraakt.

Omdat er geen verlichting in de slaapkamer was, konden de slachtoffers de overvallers niet goed waarnemen. De daders vroegen herhaaldelijk naar ruw goud. Uiteindelijk gaf F.W. ongeveer 45 gram ruw goud aan de criminelen. Het goud was in een tas onder het bed verborgen.

Naast het ruwe goud namen de overvallers ook een gouden vingerring, een gouden halsketting en twee mobiele telefoons mee. Daarna verlieten zij de woning.

Vooralsnog is niet bekend hoe de daders de woning zijn binnengekomen en met welk vervoermiddel zij na de overval zijn vertrokken. De voordeur van een van de slaapkamerappartementen bleek te zijn geforceerd.

In de slaapkamer trof de politie een huls en een projectiel aan. Beide zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.

Het slachtoffer, dat als gouddelver werkzaam is, kreeg een geneeskundige verklaring en werd verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij werd op eigen gelegenheid naar de SEH vervoerd.

De politie heeft de zaak in onderzoek. De waarde van de overige buit is vooralsnog niet bekend. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.