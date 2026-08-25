EBS kampt met stroomtekort, vijf districten beurtelings minimaal 3 uur zonder stroom

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) waarschuwt voor een verdere toename van het energieverbruik tijdens de huidige droge periode. Volgens het nutsbedrijf is het elektriciteitsverbruik de afgelopen weken sterker gestegen dan verwacht, waardoor de beschikbare productiecapaciteit onder grote druk staat.

EBS meldt dat het vóór de recente stijging nog net mogelijk was om, ondanks de beperkte beschikbare capaciteit, aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. Door de sterke groei van het huidige energieverbruik kan het bedrijf echter niet langer volledig aan de toegenomen vraag voldoen.

Als gevolg hiervan is EBS genoodzaakt de stroomvoorziening in het EPAR-gebied – Paramaribo, Para, Wanica, Commewijne en Saramacca – beurtelings voor minimaal drie uur uit te schakelen.

De situatie is volgens EBS inmiddels zodanig dat er geen reservevermogen beschikbaar is. Hierdoor kan een onverwachte storing of technische uitval van een productie-eenheid leiden tot een groter tekort aan beschikbaar vermogen en daarmee tot een grotere impact op de stroomvoorziening.

EBS verwacht daarom dat de impact van loadshedding verder zal toenemen. Om de stabiliteit van het totale elektriciteitssysteem te bewaken, kunnen meer gebieden van het net moeten worden afgeschakeld.

Het nutsbedrijf benadrukt dat vooraf niet kan worden aangegeven welke gebieden op een bepaald moment zonder stroom zullen zitten. Dit is afhankelijk van de belasting op het elektriciteitsnet. Factoren zoals het energieverbruik van klanten en de weersomstandigheden en temperatuur spelen daarbij een belangrijke rol.

EBS doet daarom met klem een beroep op alle verbruikers om vanaf nu hun energieverbruik goed te monitoren en waar nodig drastisch te verminderen. Het nutsbedrijf vraagt verbruikers onder meer om:

het elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk te monitoren en zwaar te beperken;

niet-kritische elektrische apparaten niet onnodig ingeschakeld te houden;

energie-intensieve activiteiten, zoals strijken en wassen, efficiënt uit te voeren en waar mogelijk te beperken;

bedrijven en fabrieken die over eigen generatorcapaciteit beschikken, deze tijdens kritieke piekmomenten te gebruiken, indien deze beschikbaar en inzetbaar is.

Volgens EBS kan een gezamenlijke inspanning om energiezuiniger om te gaan met elektriciteit en daarmee de belasting op het netwerk te verminderen, het verschil maken tussen het handhaven van de elektriciteitsvoorziening en het verder moeten uitbreiden van loadshedding.

Het nutsbedrijf rekent daarom in deze uitzonderlijke periode op de medewerking van alle verbruikers om de druk op het elektriciteitssysteem te verminderen en de continuïteit van de energievoorziening zoveel mogelijk te ondersteunen.