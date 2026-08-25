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Bromfietser die niet aanspreekbaar in goot werd aangetroffen, overleden in ziekenhuis

KAM Thuiszorg

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De 45-jarige bromfietser S.S. is maandagochtend 24 augustus overleden aan de gevolgen van het eenzijdige verkeersongeval waarbij hij een dag eerder aan de Commissaris Weythingweg zwaargewond raakte.

Het slachtoffer reed zondagochtend rond 10.45 uur over de bovengenoemde weg, komende vanuit de richting van de Nieuw Libanonweg en gaande in de richting van Leiding 7B.

Ter hoogte van pandnummer 665 verloor S.S. de controle over de besturing van zijn bromfiets en kwam in een goot langs de weg terecht. De man werd daarin aangetroffen en eruit gehaald. Hij was niet aanspreekbaar.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ondanks medische behandeling overleed hij maandagochtend op de afdeling Neurologie.

De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Verkeer van Regio Midden Suriname.

Bromfietser niet aanspreekbaar in goot aangetroffen

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