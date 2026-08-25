BBS’er met schotverwonding binnengebracht bij SEH

Een 33-jarige BBS’er is maandagavond met een schotwond aan zijn borst binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis in Suriname. De politie werd pas op de hoogte gesteld van het incident nadat het slachtoffer naar het ziekenhuis was gebracht.

Vernomen wordt dat de vader van de BBS’er zijn zoon naar de SEH heeft gebracht. Volgens zijn verklaring bevonden hij, zijn vrouw en zijn zoon zich maandagavond thuis toen hij plotseling een schot hoorde vanuit de slaapkamer van zijn zoon W.S.

De vader ging direct poolshoogte nemen en trof W.S. op de grond aan, met bloed ter hoogte van zijn borst. Daarop bracht hij zijn zoon met spoed naar het ziekenhuis.

De politie stelde vervolgens een onderzoek in de slaapkamer in. Opmerkelijk genoeg werd daar geen vuurwapen aangetroffen en evenmin een kogelinslag ontdekt. Vooralsnog is dan ook niet vastgesteld waarmee en onder welke omstandigheden het slachtoffer gewond is geraakt.

Volgens de vader zou W.S. af en toe psychische problemen ervaren. Het is niet bekend of hij hiervoor onder behandeling is van een psychiater of psycholoog. Wel is bekend dat hij eerder door de leiding van het BBS was ontwapend.

W.S. verkeert momenteel in stabiele toestand. Hij wenste tegenover de politie geen verklaring af te leggen. De Surinaamse politie zet het onderzoek naar de zaak voort.