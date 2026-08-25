60-jarige man dood na val uit kokosboom

Een 60-jarige man is maandagavond overleden nadat hij uit een boom was gevallen aan de Bruinhartstraat in Suriname.

Het slachtoffer, N.P., zou in een kokosboom zijn geklommen. Op een gegeven moment viel hij uit de boom, waarbij hij mogelijk op een schutting terechtkwam.

De politie werd ingeschakeld en ook de Forensische Opsporing (FO) kwam ter plaatse voor onderzoek. Volgens de politie was N.P. bekend als drugsverslaafde en verkocht hij vruchten in de buurt.

Een ingeschakelde arts stelde geen zichtbare verwondingen op het lichaam vast. Het vermoeden bestaat dat N.P. in de boom als mogelijk als gevolg van een overdosis een hartstilstand kreeg en vervolgens naar beneden viel.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam afgestaan aan de nabestaanden.