Vragen over vergoeding van 100.000 SRD per maand voor Van Dijk-Silos als voorzitter van taskforce

De hoogte van vergoedingen voor leden van een door president Jennifer Simons ingestelde unit rond de bestrijding van witwassen, heeft donderdag tot stevige vragen geleidt in De Nationale Assemblee. Volgens parlementariër Mahinder Jogi ontvangt Jennifer van Dijk-Silos als voorzitter van de nieuwe Anti-Money Laundering Task Force een maandelijkse onkostenvergoeding van SRD 100.000.

Dat bedrag staat vastgelegd in een presidentieel besluit van 10 augustus, meldt Starnieuws. Naast Van Dijk-Silos zijn Rosita Sobhie, Stuart Getrouw, Regilio Dodson en Gwen Gaddum-Amelo benoemd als lid van de taskforce. Deze vier leden van de taskforce krijgen ieder SRD 80.000 per maand.

Volgens Jogi werden in eerdere jaren eveneens commissies en instituten opgericht om Suriname te begeleiden bij wetgeving en uitvoering rond de bestrijding van witwassen. De vergoedingen lagen volgens hem toen rond SRD 10.000 tot SRD 15.000 per maand.

De nieuwe AML-taskforce is ingesteld voor de periode van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2027 en kan daarna worden verlengd. Het orgaan valt rechtstreeks onder president Jennifer Simons, die voorzitter is van de Anti-Money Laundering Steering Council. Opvallend is bovendien dat de communicatie naar buiten sterk wordt gecontroleerd. Inhoudelijke communicatie met de media mag alleen plaatsvinden na overleg met en goedkeuring van de president.

Alleen al de vijf benoemde leden van de taskforce kosten gezamenlijk SRD 420.000 per maand. Daar komen nog de vergoedingen voor een secretaris en twee secretariële medewerkers bovenop. De secretaris ontvangt SRD 65.000 per maand en de twee medewerkers ieder SRD 55.000. Daarmee loopt de vaste maandelijkse rekening op tot minimaal SRD 595.000.

En dat is nog zonder eventuele technische adviseurs. Die kunnen eveneens worden aangetrokken voor een vergoeding van SRD 80.000 per maand per persoon, afhankelijk van de behoefte en op basis van aparte overeenkomsten. Jogi wil van de regering weten waarom de bedragen bij deze nieuwe unit zo hoog liggen en vroeg minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning om volledige duidelijkheid.

VHP-fractieleider Asis Gajadien sloot zich aan bij de vragen van Jogi. Hij zei dat ook hem bedragen bereiken waarvan hij soms schrikt. Volgens hem ontvingen sommige commissies vroeger minder dan SRD 25.000, terwijl nu bedragen van boven de SRD 75.000 worden genoemd zonder dat volgens hem altijd duidelijk is of daar ook zwaardere taken tegenover staan.

Gajadien wil daarom niet alleen informatie over deze taskforce, maar een volledig overzicht van alle commissies en organen die actief zijn rond de antiwitwaswetgeving, inclusief de vergoedingen die hun leden ontvangen.