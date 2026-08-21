Twee jeugdigen vast voor reeks bromfietsdiefstallen in Paramaribo

Twee jeugdigen zijn door de politie in Suriname aangehouden en ingesloten op verdenking van betrokkenheid bij meerdere bromfietsdiefstallen in verschillende delen van Paramaribo. De zaken zouden zich hebben voorgedaan in onder meer Uitvlugt, bij de Hermitage Mall, Santo Dorp en Nieuwe Haven. De verdachten worden ervan verdacht de diefstallen gezamenlijk dan wel afzonderlijk te hebben gepleegd.

Het onderzoek kwam onder meer op gang na een aangifte van de 27-jarige G.B., wiens bromfiets op maandag 17 augustus aan de Walabastraat werd gestolen. Ook de 28-jarige D.G. deed aangifte van diefstal van zijn bromfiets, die op dinsdag 24 februari aan de Bergpapajastraat werd weggenomen.

Volgens een van de aangevers kwam hij rond 01.00 uur thuis en parkeerde hij zijn zwarte bromfiets, die hij vorig jaar had aangeschaft, zoals gebruikelijk in de open garage naast zijn voertuig. Hij zette de bromfiets op stuurslot en sloot daarna de woning af.

Ongeveer een half uur later ging hij naar zijn kamer en viel in slaap. Rond 07.45 uur werd hij wakker en liep hij naar buiten. Tot zijn verbazing zag hij dat de rechterhelft van de tweedelige ijzeren poort openstond, terwijl hij zich herinnerde dat hij de poort eerder had gesloten.

Bij controle van de garage ontdekte hij dat zijn bromfiets was verdwenen. Hij doorzocht vervolgens het erf, maar trof het voertuig nergens aan. Ook vroeg hij enkele buren of zij gedurende de nacht iets verdachts hadden gehoord of gezien.

Tijdens zijn zoektocht in de omgeving zag de aangever bij de woning van een buurman bandensporen die volgens hem mogelijk afkomstig waren van zijn bromfiets. De woning bevindt zich op de hoek van de Gronfoloweg en de Mangrovestraat. Omdat medewerkers van Openbare Werken ter plaatse werkzaamheden hadden uitgevoerd en de straat hadden geharkt, kon niet meer worden vastgesteld hoe ver de sporen doorliepen.

De aangever sprak de buurman aan, maar die verklaarde niets van de diefstal te weten. Kort daarna werd hij gebeld door iemand die bekendstaat als Blaka. Deze had op straat een kap aangetroffen en vroeg of het mogelijk om een onderdeel van de gestolen bromfiets ging. De aangever keerde terug en herkende het onderdeel als afkomstig van zijn bromfiets.

Later die middag werd hij door zijn vriendin gebeld. Zij vertelde dat haar oom informatie had ontvangen van een andere buurman. Die buurman zou rond 03.00 uur twee jongens op een fiets op de hoek van de Walabastraat hebben zien staan. Toen de jongens de man opmerkten, zouden zij zijn weggefietst.

Omdat de getuige op dat moment geen aanleiding had om aan een misdrijf te denken, schonk hij aanvankelijk geen verdere aandacht aan het voorval. Nadat hij later hoorde dat in de buurt een bromfiets was gestolen, herinnerde hij zich het verdachte tafereel en gaf hij de informatie door.

De politie van Latour heeft beide jeugdigen inmiddels, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld in verband met de reeks bromfietsdiefstallen. Het onderzoek duurt voort.