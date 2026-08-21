Pets Kermis en Braderie drie dagen in Commewijne

In Meerzorg, Commewijne, wordt van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus de Pets Kermis en Braderie gehouden. Voor organisator Jairadj Gajadien betekent het evenement een terugkeer naar de kermisorganisatie, nadat hij dit de afgelopen zeven jaar niet heeft gedaan.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Suriname in 2020 had Gajadien geen kermis meer georganiseerd. Met de Pets Kermis en Braderie pakt hij de draad weer op. Het evenement wordt gehouden op het terrein naast het Gow2-pompstation in Meerzorg. De locatie ligt op ongeveer 200 meter van de Wijdenboschbrug.

Volgens Gajadien is de kermis bedoeld als een gezellig evenement voor het hele gezin. Hij roept bezoekers uit heel Suriname op om naar Meerzorg te komen en samen met familie en vrienden te genieten van de attracties, muziek, eten, drinken en de braderie. De toegang is gratis.

Gajadien is geen onbekende in de organisatie van kermissen. Hij organiseerde in het verleden al meerdere van dergelijke evenementen en zegt dat het publiek inmiddels vertrouwd is met zijn evenementen. De Pets Kermis en Braderie moet volgens hem echter een modernere en grotere opzet krijgen, met meer entertainment en activiteiten voor bezoekers van verschillende leeftijden.

Het programma begint op vrijdag 21 augustus om 20.00 uur. Op deze avond staat onder meer Djarang Ke Pang van twee groepen op het programma. Op zaterdag 22 augustus gaan de poorten eveneens om 20.00 uur open. Bezoekers kunnen dan genieten van onder andere een gerenommeerde dj en muziekformatie Selection.

De laatste dag, zondag 23 augustus, begint om 17.00 uur met Djarang Ke Pang. Het evenement wordt afgesloten met een optreden van muziekformatie No Merxi.

Naast de muzikale optredens kunnen bezoekers zich op alle drie de dagen vermaken met verschillende kermisattracties, zoals een playground, springkussens en een trampoline voor de kinderen. Ook kunnen zij een bezoek brengen aan de braderie, waar diverse stands en eet- en drinkgelegenheden aanwezig zijn.

Met de driedaagse Pets Kermis en Braderie wil de organisator volgens eigen zeggen een vernieuwd en aantrekkelijk evenement neerzetten waar het hele gezin zich kan vermaken.