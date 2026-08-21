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Man loopt flinke wond op tijdens zwemmen bij recreatieoord: familie spreekt van piranha beet

KAM Thuiszorg

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Piranha's maken meerdere slachtoffers bij vakantieoord

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Een man heeft afgelopen weekend een flinke wond opgelopen tijdens het zwemmen bij een recreatieoord in Suriname. Volgens informatie die Waterkant heeft ontvangen, zou de man in het water zijn gebeten door een piranha.

Het incident zou zaterdag 15 augustus rond 17.00 uur hebben plaatsgevonden bij het recreatieoord aan de Meursweg. Een familielid van het slachtoffer meldt dat haar neef tijdens het zwemmen plotseling flink werd gebeten.

Op onderstaande foto die na het incident is gemaakt, is aan het been van het slachtoffer een forse, ovale open wond te zien. De wond bevindt zich aan de voorzijde van het onderbeen.

Volgens de familie zou een piranha verantwoordelijk zijn geweest voor de beet. Op basis van de beschikbare informatie is echter niet onafhankelijk vastgesteld door welke vis of ander dier de verwonding precies is veroorzaakt.

Over de medische behandeling van de man en zijn huidige toestand is vooralsnog geen nadere informatie beschikbaar.

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