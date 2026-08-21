Jongeman op eerste schooldag doodgeschoten voor school op Curaçao

Een jongeman is donderdagmiddag 20 augustus voor het Kolegio Mgr. Willem Ellis in Santa Helena op Curaçao doodgeschoten. Het incident vond plaats op de eerste dag van het nieuwe schooljaar 2026-2027 en zou het gevolg zijn van een ruzie die uit de hand was gelopen.

Het slachtoffer probeerde na het schietincident nog weg te rennen, maar zakte kort daarna in elkaar en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Ingeschakeld ambulancepersoneel kon niets meer voor hem betekenen.

De schutter sloeg na het voorval op de vlucht, maar werd volgens de politie binnen een uur aangehouden. Ook het moordwapen is inmiddels achterhaald.

Hoewel de schietpartij vlak bij een school plaatsvond, benadrukt de politie dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat het incident direct verband houdt met de school.

Justitieminister Shalten Hato reageerde geschokt op het incident. Hij merkte daarbij op dat de algemene criminaliteitscijfers op Curaçao dalen, maar dat de jeugdcriminaliteit juist toeneemt en volgens hem alarmerend is. Het ministerie werkt samen met andere instanties aan maatregelen om onder meer vuurwapengeweld terug te dringen.

De politie heeft de zaak in onderzoek.