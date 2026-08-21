HomeOnderwerpenJustitie en politieDode en gewonden bij zware aanrijding Martin Luther Kingweg
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Dode en gewonden bij zware aanrijding Martin Luther Kingweg

KAM Thuiszorg

-

0

WK 2026

Het verkeer in Suriname heeft donderdagavond 20 augustus opnieuw een dodelijk slachtoffer geëist.

Bij een zware aanrijding iets na 21.00 uur op de Martin Luther Kingweg, tussen een personenauto en een pick-up, is één persoon om het leven gekomen en raakten twee anderen gewond.

De gewonde slachtoffers zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De oorzaak van de aanrijding ter hoogte van het Blauwmeer is nog onduidelijk. Op het moment van schrijven zijn de verschillende Surinaamse politie-eenheden ter plaatse bezig met het onderzoek.

Zo gauw meer bekend is volgt een update.

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Man loopt flinke wond op tijdens zwemmen bij recreatieoord: familie spreekt van piranha beet
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival