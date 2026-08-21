Dode en gewonden bij zware aanrijding Martin Luther Kingweg

Het verkeer in Suriname heeft donderdagavond 20 augustus opnieuw een dodelijk slachtoffer geëist.

Bij een zware aanrijding iets na 21.00 uur op de Martin Luther Kingweg, tussen een personenauto en een pick-up, is één persoon om het leven gekomen en raakten twee anderen gewond.

De gewonde slachtoffers zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De oorzaak van de aanrijding ter hoogte van het Blauwmeer is nog onduidelijk. Op het moment van schrijven zijn de verschillende Surinaamse politie-eenheden ter plaatse bezig met het onderzoek.

Zo gauw meer bekend is volgt een update.