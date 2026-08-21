Brandweer medewerker aangehouden en in verzekering gesteld; erkende schuld in brief

De 49-jarige brandweermedewerker Ryan S. is woensdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld op verdenking van verduistering en gekwalificeerde verduistering. Opvallend is dat de verdachte vóór zijn aanhouding in een handgeschreven brief zelf melding maakte van het verduisteren van contante gelden.

Tegen de man was dinsdag 18 augustus aangifte gedaan. Vernomen wordt dat hij ervan wordt verdacht tonnen SRD te hebben verduisterd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten hem in verzekering te stellen.

Uit de brief blijkt verder dat de schrijver zich bewust was van de mogelijke gevolgen van zijn handelen.

De zaak draait volgens verkregen informatie om een aanzienlijk geldbedrag. Eerder was sprake van een bedrag van 100.000 SRD, maar inmiddels wordt Ryan S. ervan verdacht in totaal tonnen SRD te hebben verduisterd.

Met zijn inverzekeringstelling zit de brandweermedewerker nu vast terwijl het onderzoek naar de financiële kwestie wordt voortgezet.