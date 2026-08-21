22 Afro-Surinaamse organisaties bundelen krachten

Een groep van maar liefst 22 Afro-Surinaamse organisaties heeft de krachten gebundeld om gezamenlijk iets te doen aan achterstanden waarmee nazaten van het slavernijverleden volgens hen nog altijd worden geconfronteerd. Daarbij wordt nadrukkelijk gesteld dat de samenwerking niet is ontstaan vanwege de 66,6 miljoen euro die Nederland voor Suriname beschikbaar heeft gesteld vanuit een speciaal fonds.

Een zeven personen tellende kerngroep heeft donderdag 20 augustus een kennismakingsbezoek gebracht aan president Jennifer Simons. Tijdens het gesprek op het kabinet van de president zijn de plannen van de bundeling toegelicht en is gesproken over mogelijke samenwerking en overleg met de overheid. Dat meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Het initiatief voor de samenwerking is afkomstig van Na Afrikan Kulturu fu Sranan (NAKS). Volgens voorzitter Siegmien Staphorst moet de aandacht verder gaan dan uitsluitend de culturele positie van Afro-Surinamers. Zij stelt dat binnen de doelgroep ook problemen worden ervaren op terreinen als onderwijs, gezondheid, grondzaken en huisvesting.

De aangesloten organisaties willen daarom gezamenlijk in kaart brengen waar de achterstanden precies liggen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan onderzoek naar de positie van Afro-Surinamers op het gebied van ondernemerschap. Volgens Staphorst zijn concrete cijfers en gegevens noodzakelijk om vervolgens gerichte programma’s te kunnen ontwikkelen.

Het uiteindelijke doel is te komen tot een gestructureerd meerjarenprogramma waarmee bestaande achterstanden eerst kunnen worden verkleind en uiteindelijk geheel moeten worden weggewerkt. Staphorst erkent dat dit een omvangrijke en ambitieuze opgave is.

Opvallend is dat de NAKS-voorzitter expliciet afstand neemt van het idee dat de organisaties zich vanwege Nederlands geld hebben verenigd. Nederland heeft 66,6 miljoen euro voor Suriname beschikbaar gesteld als onderdeel van een speciaal herdenkings- en bewustwordingsfonds van in totaal 200 miljoen euro. Het geld is niet bedoeld als individuele schadevergoeding voor nazaten van tot slaaf gemaakten, maar voor onder meer maatschappelijke projecten, erfgoed, onderwijs en beleidsontwikkeling.

Volgens Staphorst is de bundeling juist ontstaan vanuit het besef dat samenwerking noodzakelijk is. De organisaties willen de komende periode gezamenlijk vorm geven aan het meerjarenprogramma en de aanpak structureel organiseren.

President Simons zou positief op het initiatief hebben gereageerd. Volgens Staphorst toonde het staatshoofd veel belangstelling voor de wijze waarop de organisaties hun plannen willen uitvoeren en benadrukte zij dat er binnen de bundeling veel werk kan worden verricht.