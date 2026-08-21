12-jarige jongen verstopt zich onder bed tijdens woningoverval

Een 12-jarige jongen is afgelopen maandagmiddag in een woning overvallen aan de Tiberiusstraat in Suriname. De indringer maakte een mobiele telefoon en een gascilinder buit.

Vernomen wordt dat de jongen alleen thuis was toen hij plotseling iemand bij de deur hoorde. Uit angst rende hij weg en verstopte hij zich onder het bed. Vanuit zijn schuilplaats stelde hij zijn moeder telefonisch op de hoogte van de situatie.

De verdachte wist de woning binnen te dringen en liep vervolgens naar de jongen toe. Hij vroeg de 12-jarige om zijn mobiele telefoon en nam het toestel van hem af.

Daarna verliet de indringer de woning. Bij zijn vertrek nam hij ook een gascilinder van 20 lbs mee.

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.