Vandaag aandacht voor de mug, het dodelijkste dier ter wereld

Elk jaar op 20 augustus is het Wereld Muggendag. De dag herdenkt de ontdekking van de Britse arts Sir Ronald Ross in 1897, die aantoonde dat malaria wordt overgedragen door de Anophelesmug.

Wereld Muggendag is bedoeld om wereldwijd aandacht te vestigen op de gevaren van muggen en de impact die zij hebben op de volksgezondheid.

Ondanks hun kleine formaat zijn muggen het dodelijkste dier ter wereld. Zij brengen ieder jaar ziekten zoals malaria, dengue, zika en gele koorts over op honderden miljoenen mensen, van wie er ongeveer 1 miljoen overlijden.

Bij veel mensen reageert het lichaam heftig op een muggenbeet. Er kan sprake zijn van een allergische reactie, waarbij de beet zorgt voor flinke jeuk, roodheid en zwelling. In sommige gevallen ontstaan grote, pijnlijke bulten die meerdere dagen kunnen aanhouden.

Gezondheidsdeskundigen benadrukken het belang van preventieve maatregelen. Het gebruik van insectenwerende middelen, het slapen onder klamboes, het dragen van bedekkende kleding en het verwijderen van stilstaand water waar muggen zich voortplanten, zijn cruciale stappen om besmettingen te voorkomen.

Wereld Muggendag biedt tevens een platform voor wetenschappers, gezondheidsautoriteiten en beleidsmakers om strategieën te bespreken om de verspreiding van deze ziekten tegen te gaan.

Voorlichting, onderzoek en internationale samenwerking worden gezien als sleutelmaatregelen om het aantal door muggen overgedragen infecties wereldwijd te verminderen.