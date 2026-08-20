Tsang: “Jammer dat aantal verbrandingsovens is ontmanteld en als schroot verkocht”

Een aantal verbrandingsovens die onder de regering-Bouterse werden ingevoerd, blijkt volgens minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) te zijn ontmanteld en als schroot verkocht.

“Ik ben begin dit jaar langs de dependances geweest. We hebben een aantal brandovens nog kunnen vinden. Ze waren allemaal overwoekerd, want er werd niets mee gedaan. We gaan ze opnieuw instellen.

Ik heb begrepen dat een aantal al is ontmanteld en verkocht als schroot. Wat bijzonder jammer is”, zei Tsang woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

De bewindsman voerde aan dat hij tijdens de vorige regeerperiode in de hoedanigheid van parlementariër vaker gevraagd heeft om opheldering over deze verbrandingsovens. Het antwoord dat hij toen kreeg, is dat die verbrandingsovens te veel diesel verbruikten.

Na een klein onderzoek is echter gebleken dat de ovens alleen diesel nodig hadden om op te starten, waarna er van zonne-energie gebruik werd gemaakt om verder te draaien. Nu wordt nagegaan hoeveel van deze verbrandingsovens nog te gebruiken zijn. Met deze verbrandingsovens zouden heel veel van de afvalproblemen in de districten kunnen worden verholpen. V

orige week zei zijn collega André Misiekaba van VWA dat deze ovens niet door de regering-Santokhi/Brunswijk zijn gebruikt, kennelijk omdat het een NDP-project was.