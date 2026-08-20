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Tropical Taste brengt Surinaamse smaken naar Heritage Month bij Consulaat Amsterdam

KAM Thuiszorg

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Tropical Taste brengt Surinaamse smaken naar Heritage Month bij Consulaat Amsterdam

WK 2026

Bezoekers van Heritage Month, georganiseerd door het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, kunnen op zondag 23 augustus kennismaken met de authentieke smaken van Tropical Taste.

De populaire foodstand, onder andere bekend van Kwaku, is aanwezig tijdens het culturele evenement en belooft bezoekers mee te nemen op een culinaire reis door Suriname.

Tropical Taste laat het publiek genieten van diverse Surinaamse specialiteiten en brengt daarmee de karakteristieke ‘Taste of the Tropics’ naar het evenement. De deelname sluit aan bij het doel van Heritage Month: het vieren van de Surinaamse afkomst, cultuur, tradities en gastronomie.

Naast het proeven van de gerechten kunnen bezoekers genieten van een middag vol Surinaamse muziek, cultuur en gezelligheid. Het evenement vindt plaats van 13.00 tot 19.00 uur.

Met de aanwezigheid van Tropical Taste krijgt Heritage Month ook dit jaar een smakelijke invulling voor iedereen die de rijke Surinaamse keuken wil ontdekken of opnieuw wil beleven.

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