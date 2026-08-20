Telesur Got Talent-show na onderbreking van zeven jaar terug

Na een onderbreking van zeven jaar is de Telesur Got Talent-show terug in Suriname. Dit is het resultaat van samenwerking tussen het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport, Telesur en andere partners. De Telesur Got Talent 2026 show is bedoeld om jongeren een zinvolle tijdsbesteding te bieden in de vakantie en talenten te ontwikkelen.

De show is op 18 augustus 2026 in de Antony Nesty Sporthal (ANS) van start gegaan. Bij deze eerste voorronde presenteerden tien middelbare scholen hun talenten op het gebied van zang, dans en drama. Dit gebeurde in aanwezigheid van de ministers Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Lalinie Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport.

De bewindsvrouw benadrukte het belang van een platform waarbij jongeren hun talent kunnen ontdekken en ontwikkelen. “Jongeren hebben zoveel talent, maar er is geen platform waar ze dat kunnen identificeren en verder kunnen ontwikkelen”, aldus minister Gopal. Zij onderstreepte de betrokkenheid van verschillende partners en het bedrijfsleven als volgt: “We hebben gezegd dat iedereen moet investeren in jongeren. Want we zeggen mooi: “De jeugd is de toekomst”, maar laten we ook daden voegen aan onze woorden.”

“We moeten nu investeren in hen om ervoor te zorgen dat we geen generatie verliezen”, voegde de bewindsvrouw eraan toe. De competitie heeft volgens haar een landelijk karakter. “Alle districten en alle middelbare scholen hebben we benaderd. Het is nationwide”, benadrukte minister Gopal. De avond begon met een pre-show, waarbij iedere school precies twee minuten kreeg om het publiek kennis te laten maken met haar talent. De deelnemende scholen zijn NATIN, VWO 4, Imeao 2, HAVO 3, HAVO 4, SMO, AMS, Lyceum 1, Lyceum 2 en Scholengemeenschap Para.

Voorafgaand aan de competitie zijn 30 scholen in verschillende districten bezocht. Vijftien meldden zich vervolgens aan, waarvan uiteindelijk tien deelnemen. In totaal staan er tien shows gepland, op de dinsdagen en vrijdagen. De presentatie is in handen van de MC’s Tirza Perk en Priscilla Graanoogst. De jury bestaat uit Brigitte Hilversum en Rodney Deekman en gastjurylid Alida Neslo. Met Telesur Got Talent 2026 krijgen jongeren de gelegenheid hun creativiteit te tonen, ervaring op te doen en hun talent verder te ontwikkelen.