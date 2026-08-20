Suriname U-14-jongens naar halve finales CFU Challenge Series

De nationale U-14-jongensselectie van Suriname (Natio) heeft zich woensdag 19 augustus geplaatst voor de halve finales van de Caribbean Football Union (CFU) U-14 Challenge Series in Punta Cana, Dominicaanse Republiek. Suriname won met maar liefst 7-1 van Saint Lucia, na een 5-0 voorsprong bij rust.

Met de overwinning eindigde de Surinaamse selectie met zeven punten uit drie wedstrijden op de eerste plaats in groep B. Daarmee plaatste Natio zich voor de halve finales.

Suriname begon het toernooi zondag 16 augustus overtuigend met een 10-0 overwinning op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Een dag later speelde Natio met 1-1 gelijk tegen Grenada.

In de laatste groepswedstrijd tegen Saint Lucia liet Suriname opnieuw zijn aanvallende kracht zien en rekende genadeloos af.

Aan de CFU U-14 Challenge Series nemen in totaal 23 landen deel. De Surinaamse selectie was ingedeeld in groep B, samen met de Amerikaanse Maagdeneilanden, Grenada en Saint Lucia.