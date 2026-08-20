Soeropawiro: “Men is bezig grote delen bomen in het Tigri-gebied weg te halen”

Minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft recent een bericht van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) over het Tigri-gebied, waar personen bezig zouden zijn een groot deel van de bomen weg te halen. Deze zaak wordt nog door de regering bekeken.

“Wij zeggen zonder enige twijfel dat het ons gebied is, maar we weten dat op dit moment de Guyanese overheid daar bezig is met activiteiten. Maar het gaat om ons grondgebied”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering. Suriname en Guyana hebben al jaren een geschil omtrent het Tigri-gebied. Terwijl Suriname ervoor kiest om dit grensgeschil middels dialoog op te lossen, blijkt het buurland nog altijd beheersdaden daar uit te voeren.

Volgens Soeropawiro kan de Surinaamse overheid, wat houtkap betreft, niet overal zijn om controle uit te voeren. Er zijn daarom reeds gesprekken gaande om de ontbossing met een satelliet te monitoren. De handhaving van regels zal volgens Soeropawiro op den duur ook met de lokale gemeenschappen worden opgepakt om onder andere ook gevallen van illegale ontbossing door Mennonieten in kaart te brengen.

“Op dit moment doen we de monitoring. Er zijn nog een paar personen van die dorpen getraind om de situatie te monitoren voor wat betreft de bossen, dieren en vissen. Maar het zal opgeschaald moeten worden, omdat het aantal dat we nu hebben niet voldoende is om een goede monitoring te hebben van de bossen”, aldus de minister.

Volgens de bewindsman moet elk persoon die zich in Suriname wil vestigen weten dat er regels en procedures zijn in het land waaraan men zich moet houden. De bewindsman benadrukt dat het binnenland geen ‘free for all’ is.