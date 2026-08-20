Palmentuin zes maanden gesloten voor opknapbeurt

De Palmentuin wordt vanaf 1 september 2026 tijdelijk gesloten voor het publiek. Het historische park blijft tot en met 28 februari 2027 dicht vanwege rehabilitatie- en verfraaiingswerkzaamheden.

Bezoekers wordt gevraagd het terrein gedurende de gesloten periode niet te betreden.

De werkzaamheden maken deel uit van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP I) en zijn gericht op het herstellen en verfraaien van de historische tuin van Suriname.

Volgens de leiding van PURP moet de opknapbeurt bijdragen aan het herstel van de Palmentuin in haar oude glorie en het behoud ervan voor de toekomst.

Het publiek wordt om begrip en medewerking gevraagd gedurende de uitvoeringsperiode.