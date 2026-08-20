Minister Monorath kondigt strengere aanpak verkeersovertredingen aan

Minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid heeft het Verkeersveiligheidsinstituut in Suriname (VVI) opdracht gegeven om een nieuwe boetelijst op te stellen voor wat betreft verkeersovertredingen. Eveneens is met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) afgestemd om na te gaan of, in gevallen waarin buschauffeurs drie keer verkeersovertredingen begaan, de vergunningen van deze bussen kunnen worden ingetrokken.

“Zo zal er verder worden gewerkt aan de veiligheid voor wat betreft het gedeelte van verkeer”, zei de bewindsman donderdag in De Nationale Assemblee (DNA). Met een bewustwordingswandeling door verschillende delen van Paramaribo is de Verkeersveiligheidsmaand deze week officieel van start gegaan. Onder het motto “No du gek tap a wegdek” roept het VVI iedereen op tot voorzichtig en verantwoordelijk verkeersgedrag.

VHP-parlementariër Harriët Ramdin vroeg de minister precies wat het doel was van zo’n Verkeersveiligheidsmaand, aangezien het aantal verkeersongevallen normaal blijft toenemen. De bewindsman gaf aan dat deze maand voornamelijk gericht is op het gedrag van zowel de overheid als de burger om er extra op toe te zien dat zij zich houden aan de verkeersregels. Daarbij worden er allerlei activiteiten gehouden om die veiligheid verder te verbeteren.

Ten aanzien van de zware trucks die over de Wijdenboschbrug rijden, waarover de NDP-parlementariërs Ann Sadi en Ingrid Bink aandacht vroegen, zei Monorath dat er wel degelijk begeleiding van deze trucks is over die brug.

“Soms smokkelen ze en gaan ze langs over de brug, zonder dat we ze pakken. Mocht het toch ter ore komen, dan worden de mensen toch beboet. Zowel ervoor als erna. Wat wij bezig zijn te doen is om een systeem te zetten zodat je het gewicht van al deze trucks en zware dingen kan meten aan de voet van de brug. Dat moet worden gekocht en we zijn bezig met de aanbesteding voor zo’n machine”, aldus de minister.