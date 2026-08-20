Man misbruikt ex-partner in pension en bedreigt haar met de dood

De 46-jarige R.H. is zondag 16 augustus door de politie van bureau Rijsdijk aangehouden voor van seksueel misbruik en bedreiging van zijn 43-jarige ex-partner K.S.

De vrouw deed aangifte tegen de verdachte. Volgens haar verklaring werd zij op zaterdag 15 augustus door R.H. gevraagd om eten voor hem te brengen.

Toen de vrouw samen met haar twee kinderen in de bus van haar ex stapte om het eten af te geven, stuurde hij de kinderen weg en reed vervolgens met hoge snelheid met de vrouw naar een pension.

Daar zou hij haar onder dwang seksueel hebben misbruikt. Na afloop haalde de verdachte een scherp voorwerp tevoorschijn en bedreigde hij de vrouw met de dood.

De man zou de vrouw hebben voorgehouden dat hij haar eerst zou vermoorden en daarna zelfmoord zou plegen, meldt het Korps Politie Suriname.

Het slachtoffer wist het scherpe voorwerp van hem af te pakken en hem tot rust te brengen. Vervolgens bracht de verdachte haar terug naar huis. Eenmaal thuis sloot de vrouw haar woning goed af en meldde zij zich later bij het politiebureau om aangifte te doen.

De politie wist R.H. vervolgens op het adres van het slachtoffer aan te houden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek in verzekering gesteld.