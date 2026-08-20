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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Juwelier en kledingzaak doelwit van inbraak; ruim 1 kilo aan gouden sieraden en jachtgeweer buitgemaakt

KAM Thuiszorg

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Archiefbeeld ter illustratie

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Inbrekers hebben afgelopen nacht flink huisgehouden bij een juwelier en kledingzaak aan de Maagdenstraat in Suriname. De daders wisten een brandkast open te breken en gingen er vandoor met ruim 1 kilo gouden sieraden en een jachtgeweer.

Het gaat om een jachtgeweer van het merk Stevens, kaliber 12. Het vuurwapen is eigendom van de 60-jarige benadeelde C.C.

De inbrekers lijken doelgericht te werk te zijn gegaan. Zij knipten de kabels van het camerasysteem van het pand door, waardoor de beveiligingscamera’s werden uitgeschakeld.

De verdachten konden echter alsnog worden vastgelegd door een camerasysteem van een ander winkelpand aan de overzijde van de straat. Op de beelden is te zien dat vier personen zich bij het pand ophielden. Zij zouden zich hebben verplaatst in een witte Toyota Vitz.

De politie van Centrum werd ingeschakeld en heeft de zaak in onderzoek. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

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