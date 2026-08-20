Docent tijdens fietstocht nabij SPI beroofd en in gezicht geslagen

Een 52-jarige docent is woensdagavond beroofd aan de Jagernath Lachmonstraat in Suriname. De man werd tijdens een fietstocht in de omgeving van het SPI aangevallen en in het gezicht geslagen.

Het slachtoffer, S.G., verklaarde dat hij op zijn fiets onderweg was in de richting van de rotonde aan de Jagernath Lachmonstraat. Ter hoogte van het SPI werd hij plotseling benaderd en aangevallen door een man op een bromfiets.

Volgens het slachtoffer trok de verdachte zijn tas van zijn schouder. Toen de docent zich daartegen verzette, kreeg hij een vuistslag in het gezicht. De overvaller wist vervolgens met de tas te ontkomen.

De verdachte was volgens de verklaring van het slachtoffer niet gewapend en reed op een blauwe bromfiets. Hij maakte 4.540 Surinaamse dollar, een mobiele telefoon, een identiteitskaart, een Finabank-pinpas en een SZF-kaart buit.

Na de beroving reed de verdachte met hoge snelheid weg in de richting van de Waakhuyzenlaan.

De politie van Flora was ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.