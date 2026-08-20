HomeOnderwerpenJustitie en politieDocent tijdens fietstocht nabij SPI beroofd en in gezicht geslagen
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Docent tijdens fietstocht nabij SPI beroofd en in gezicht geslagen

KAM Thuiszorg

-

0
Blauw zwaailicht ter illustratie.

WK 2026

Een 52-jarige docent is woensdagavond beroofd aan de Jagernath Lachmonstraat in Suriname. De man werd tijdens een fietstocht in de omgeving van het SPI aangevallen en in het gezicht geslagen.

Het slachtoffer, S.G., verklaarde dat hij op zijn fiets onderweg was in de richting van de rotonde aan de Jagernath Lachmonstraat. Ter hoogte van het SPI werd hij plotseling benaderd en aangevallen door een man op een bromfiets.

Volgens het slachtoffer trok de verdachte zijn tas van zijn schouder. Toen de docent zich daartegen verzette, kreeg hij een vuistslag in het gezicht. De overvaller wist vervolgens met de tas te ontkomen.

De verdachte was volgens de verklaring van het slachtoffer niet gewapend en reed op een blauwe bromfiets. Hij maakte 4.540 Surinaamse dollar, een mobiele telefoon, een identiteitskaart, een Finabank-pinpas en een SZF-kaart buit.

Na de beroving reed de verdachte met hoge snelheid weg in de richting van de Waakhuyzenlaan.

De politie van Flora was ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Suriname U-14-jongens naar halve finales CFU Challenge Series
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival