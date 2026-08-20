Busstra officieel begonnen als nieuwe Nederlandse ambassadeur in Suriname

Martine Jacoba Busstra is officieel begonnen als nieuwe ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname. De diplomate heeft donderdag 20 augustus haar geloofsbrieven aangeboden aan president Jennifer Simons op het presidentieel paleis in Paramaribo. Daarmee is haar benoeming als Nederlandse gezant in Suriname formeel bekrachtigd.

Tijdens de ontmoeting bracht Busstra tevens de persoonlijke groeten van koning Willem-Alexander over aan president Simons. Ze omschreef de overhandiging van haar geloofsbrieven als een bijzonder moment en liet weten ernaar uit te kijken Suriname en zijn bevolking beter te leren kennen. Dat meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De nieuwe ambassadeur wil gedurende haar termijn vooral werken aan verdere verdieping van de betrekkingen tussen Nederland en Suriname. Daarbij wees ze op het gedeelde verleden en de sterke verbondenheid tussen beide landen. Busstra ziet mogelijkheden om die relatie op verschillende terreinen verder uit te bouwen.

Een belangrijk aandachtspunt wordt de economische samenwerking. De ontwikkelingen in de Surinaamse olie- en gassector creëren volgens Busstra nieuwe mogelijkheden voor beide landen. Ze stelt dat Suriname op dat gebied voor een belangrijk moment staat en dat Nederland graag economisch wil samenwerken. Ook op het gebied van cultuur en veiligheid wil zij de bestaande samenwerking verder versterken.

Busstra neemt het ambassadeurschap over van Walter Oostelbos, die eerder deze maand na een periode van drie jaar terugkeerde naar Nederland. Voor zijn vertrek stelde Oostelbos dat de relatie tussen Suriname en Nederland steeds zakelijker wordt vormgegeven. Tegelijkertijd zou de samenwerking volgens hem in toenemende mate zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen.

Nederland heeft voor de komende vijf jaar bovendien 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het geld is onder meer bestemd voor versterking van de rechtsstaat, het vergroten van het verdienvermogen van de overheid, infrastructuur, waterbeheer en maatschappelijke en sociale ontwikkeling.