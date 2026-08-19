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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vrouw bewusteloos aangetroffen in woning; later overleden in ziekenhuis

KAM Thuiszorg

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Een 30-jarige vrouw is dinsdagmiddag bewusteloos aangetroffen in een woning aan de Weltevredenweg in Suriname. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar zij later overleed.

Na de melding gingen de politie en ambulancedienst ter plaatse. In de woning troffen zij de vrouw, A.P., in niet-aanspreekbare toestand aan. Zij werd vervolgens voor medische behandeling overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Een behandelend arts stelde later vast dat de vrouw als gevolg van intoxicatie was overleden. Uit de medische informatie kwam naar voren dat zij rattengif zou hebben ingenomen.

Onder welke omstandigheden dit is gebeurd en wat de aanleiding daarvoor zou zijn geweest, is vooralsnog niet bekend.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

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