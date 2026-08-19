Vreedzaam over Mennonieten: “Kan niet dat vreemdelingen president komen bedreigen met claims”

NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam reageert verbaasd op de reactie van Braganza Marketing Group (BMG), die gedreigd heeft een schadeclaim van 86 miljoen Amerikaanse dollar in te dienen als gevolg van de uitspraken en maatregelen die president Jennifer Simons heeft getroffen tegen Mennonieten die illegale activiteiten in het binnenland uitvoeren.

“De president heeft een duidelijke opdracht gegeven met betrekking tot de Mennonieten. Vreedzaam ondersteunt het besluit van het staatshoofd en vindt dat vreemdelingen de president en het beleid van de regering niet kunnen komen bedreigen. Ik ga ervan uit dat de minister van Justitie en Veiligheid een beleid heeft uitgezet om deze mensen uit te zetten. Ik ondersteun het beleid van de president, want we wonen niet in een bacovewinkel.

Vreemdelingen kunnen niet eisen en zeggen: ‘ik ga het niet doen’ – ‘ik vertrek niet’ – of de president en het beleid hier komen bedreigen. Het kan niet dat vreemdelingen de president komen bedreigen met claims.

De president heeft een duidelijk beleid uitgezet en ik ga ervan uit dat de minister, de totale regering, het beleid zal ondersteunen. Er zijn 50 Mennonietenfamilies in 2022 gekomen. Ze hebben hun zaken geregeld. Ook een moneymaking business via administratieve kantoren”, aldus Vreedzaam.

Zij wilde van minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid weten wat precies het beleid is ten aanzien van illegale Mennonieten en of er al precieze data zijn voor de uitzetting van deze groep. De bewindsman gaf aan dat, wat de uitzetting van vreemdelingen betreft, dit niet zo eenvoudig is vanwege het beperkte budget. Dat is iets waarmee opeenvolgende regeringen hebben geworsteld.

“In elk geval zijn we wel bezig een nationaal beleid te maken en het is een kwestie van tijd voordat dat ook in het ontwikkelingsplan wordt opgenomen”, aldus de minister.