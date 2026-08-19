Voortbestaan Kwaku Festival lijkt verzekerd: gemeente denkt mee over toekomst

Het voortbestaan van het populaire Kwaku Festival in Amsterdam-Zuidoost lijkt voorlopig niet langer direct op het spel te staan. Nadat de organisatie eind juli alarm sloeg over de sterk oplopende kosten en steeds zwaardere vergunningseisen, wordt nu samen met de gemeente gezocht naar een constructie waarmee het evenement ook de komende jaren kan doorgaan.

Volgens Het Parool zijn de gemeente Amsterdam en de organisatie inmiddels met elkaar in gesprek over een nieuwe, financieel houdbare opzet. Daarbij speelt niet alleen de betaalbaarheid van het festival een rol, maar vooral ook de bijzondere sociaal-culturele betekenis die Kwaku voor Amsterdam-Zuidoost heeft.

Stadsdeelvoorzitter Vincent de Kom maakte tijdens een vergadering van de stadsdeelcommissie duidelijk dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om het festival op langere termijn overeind te houden. De organisatie had eerder aangegeven dat doorgaan in de huidige vorm steeds moeilijker wordt. Hogere kosten en strengere eisen rond vergunningen drukken zwaar op de begroting, terwijl Kwaku tegelijkertijd toegankelijk moet blijven voor een breed publiek.

Juist dat laatste maakt de zoektocht naar een oplossing ingewikkeld. Het festival heeft volgens De Kom een bijzondere positie binnen Zuidoost en is veel meer dan alleen een jaarlijks zomerevenement. Kwaku maakt deel uit van de geschiedenis en cultuur van het stadsdeel en geldt als een belangrijke ontmoetingsplek waar de identiteit en culturele diversiteit van de gemeenschap zichtbaar worden.

De waarschuwing dat het festival mogelijk niet langer op dezelfde manier zou kunnen doorgaan, leidde tot veel reacties. Zowel bezoekers als politici kwamen met uiteenlopende voorstellen om Kwaku financieel sterker te maken. Zo werd onder meer gesproken over hogere toegangsprijzen, een grotere financiële bijdrage van standhouders, meer subsidie en zelfs een gemeentelijke garantstelling voor financiële tegenvallers bij slecht weer.

Niet iedereen vindt echter dat de overheid extra geld in het festival moet steken. Vanuit de VVD werd tijdens de discussie het standpunt naar voren gebracht dat Kwaku uiteindelijk zonder structurele overheidssteun zou moeten kunnen functioneren.

De mogelijkheden van de stadsdeelcommissie zelf zijn overigens beperkt. De Kom wees erop dat belangrijke beslissingen over het evenementenbeleid, vergunningen en subsidies niet allemaal door de commissie worden genomen. De commissie kan vooral adviseren. Het festival ontving dit jaar 70.000 euro subsidie van het stadsdeel.

De gesprekken tussen de gemeente en de organisatie moeten uiteindelijk duidelijk maken hoe Kwaku in de toekomst kan worden georganiseerd zonder dat het karakter en de toegankelijkheid van het evenement verloren gaan. De stadsdeelcommissie zal zich later ook buigen over de evaluatie van de afgelopen editie.

Daarbij komen niet alleen de financiën aan bod. Ook de parkeerproblemen rond het festival worden meegenomen in de evaluatie.

Voorlopig lijkt het rampscenario waarbij Kwaku helemaal uit Zuidoost zou verdwijnen daarmee van tafel. De gemeente heeft duidelijk gemaakt te willen meedenken over behoud van het festival, maar hoe de financiële oplossing er precies uit gaat zien, moet uit de verdere gesprekken blijken.