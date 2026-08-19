Vissersboten vanuit de lucht gecontroleerd op mogelijke illegale visserij voor Surinaamse kust

Vissersvaartuigen voor de kust van Suriname zijn onlangs vanuit de lucht in kaart gebracht tijdens een bijzondere vier uur durende controle. Daarbij werd niet alleen gekeken waar de boten zich bevonden en welke visactiviteiten werden uitgevoerd, maar konden de waarnemingen ook worden vergeleken met beschikbare registratie- en vergunningsgegevens. Zo kunnen vaartuigen die nader onderzoek vereisen sneller in beeld komen.

De vlucht werd op 4 augustus uitgevoerd door vertegenwoordigers van WWF-Guianas, WWF-France in Frans-Guyana, de Visserijdienst van Suriname en de Surinaamse Kustwacht. De operatie maakte deel uit van het project Guianas Regional Action for a Thriving Ocean, kortweg GREAT Ocean. Dat blijkt uit een gezamenlijk persbericht van de betrokken organisaties.

Tijdens de vlucht werd een groot deel van de Surinaamse kustzone bestreken. Het vliegtuig vertrok vanuit Paramaribo, vloog over de monding van de Surinamerivier richting de grens met Frans-Guyana en ging vervolgens westwaarts tot aan de grens met Guyana. Daarmee werd de kustvisserijzone van Suriname vanuit de lucht bekeken.

Vanuit het vliegtuig werden vissersboten waargenomen, hun locaties globaal vastgelegd en werd gekeken naar de soort visserijactiviteiten die op dat moment plaatsvonden. De verzamelde gegevens worden gekoppeld aan reeds beschikbare visserijinformatie om een beter beeld te krijgen van de omvang en verspreiding van de visserijactiviteiten die tijdens de vlucht zijn gezien.

Een belangrijk onderdeel van de operatie is de mogelijke aanpak van illegale, niet-gerapporteerde en ongereguleerde visserij, ook bekend als IUU-visserij. Door de vanuit de lucht waargenomen vaartuigen naast registratie- en vergunningsinformatie te leggen, kunnen de bevoegde autoriteiten boten identificeren waarvoor aanvullende controle nodig is. De organisaties benadrukken wel dat het om een onderzoek van slechts één dag ging en dat de resultaten daarom niet mogen worden gezien als een volledig beeld van alle visserijactiviteiten in de Surinaamse wateren.

Het GREAT Ocean-project richt zich daarnaast op de bescherming van de mariene biodiversiteit langs het continentaal plat van de Guyana’s. Omdat visserij en ecosystemen niet stoppen bij landsgrenzen, wordt samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana gestimuleerd bij duurzaam visserijbeheer en de bestrijding van illegale visserij. De luchtcontrole moet daarbij bijdragen aan betere monitoring en aan beleid dat sterker op concrete waarnemingen en gegevens wordt gebaseerd.