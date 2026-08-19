Vier lichamen al langer dan zes weken in AZP-mortuarium; nabestaanden dringend gezocht

In het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) liggen vier lichamen die al langer dan zes weken niet zijn opgehaald. Bij drie van de overledenen is zelfs nog altijd niet bekend om wie het gaat. Familieleden en andere verwanten worden dringend opgeroepen zich te melden.

Het gaat onder meer om Nicolas Francisco Hormia, een man van Cubaanse afkomst die op 11 december 1964 werd geboren. Hij overleed in het AZP en zijn lichaam werd op 15 februari 2026 in het mortuarium opgenomen.

De overige drie overledenen staan geregistreerd als “Lijk X”, omdat hun identiteit niet bekend is. Een man van Braziliaanse afkomst werd dood aangetroffen langs de Martin Luther Kingweg. Zijn lichaam kwam op 13 april binnen bij het mortuarium.

Een dag later, op 14 april, werd een nog onbekende man van Creoolse afkomst opgenomen nadat zijn lichaam langs de Commewijnerivier was aangespoeld. Ook zijn geboortedatum is niet bekend.

Het vierde geval betreft een onbekende man van Javaanse afkomst. Hij werd dood aangetroffen in een pand aan de Gompersstraat nummer 02. Zijn lichaam werd op 21 april naar het mortuarium overgebracht.

Volgens de oproep van de Forensische Opsporing van het Korps Politie Suriname krijgen familieleden of verwanten twee weken de tijd om contact op te nemen. Zij kunnen zich melden via telefoonnummer 404022 of rechtstreeks contact opnemen met het mortuarium van het AZP via 442222, toestel 287.

De oproep houdt verband met het afstaan van de lichamen voor begrafenis of crematie wanneer zich geen nabestaanden melden. Daarmee dreigen vooral de drie nog altijd onbekende mannen te worden begraven of gecremeerd zonder dat hun familie is achterhaald.