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SLM-vlucht naar Suriname keert kort na vertrek terug naar Schiphol vanwege technisch probleem

KAM Thuiszorg

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Een SLM-vlucht van Amsterdam naar Suriname is vanmorgen kort na vertrek teruggekeerd naar luchthaven Schiphol vanwege een technisch probleem.

Een passagier, die zich aan boord van het toestel bevindt, meldt aan Waterkant.Net dat het vliegtuig rond 11.05 uur vanaf Schiphol vertrok. Ongeveer een half uur later besloot de bemanning terug te keren naar de luchthaven.

Het toestel, een Boeing 787-8 Dreamliner van Air Europa, is inmiddels veilig geland. Op het moment van schrijven wachten de passagiers nog in het vliegtuig. Volgens de inzittende is nog geen nadere uitleg gegeven over de aard van het technische probleem.

Het is vooralsnog niet bekend waardoor de vlucht moest worden afgebroken en wanneer de reis naar Suriname zal worden hervat. De luchtvaartmaatschappij heeft zich vooralsnog niet over het gebeuren uitgelaten.

UPDATE: de passagier meldt aan de redactie van Waterkant dat er sprake is van barst in een van de ramen van de piloot. Passagiers zijn uit het vliegtuig en hebben een consumptie voucher gekregen.

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