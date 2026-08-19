Sadi waarschuwt voor levensgevaarlijke situatie die trucks op Wijdenboschbrug veroorzaken

NDP-parlementariër Ann Sadi uitte dinsdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) haar bezorgdheid over zwaar materieel dat voor enorm gevaarlijke toestanden op de Wijdenboschbrug zorgt. Doordat sommige trucks defect raken op de brug, zorgen deze voor enorme files, met het risico op aanrijdingen.

“Het was maandag weer raak. Rond 12.00 uur bij de Wijdenboschbrug. Olietanker kon niet verder… midden op de hoogte van de Wijdenboschbrug. Een paniekerige situatie voor de overige automobilisten. Gelukkig was het midden op die hoogte van die brug, want als het op de helling was, hadden we weer een situatie. Het gaat om mensenlevens. Elke keer als ik op die brug ga, hou ik mijn hart vast”, zei Sadi.

De politica herinnert zich nog als de dag van gisteren het enorme verkeersongeval van december 2021, waarbij de remmen van een houttruck het tijdens het afdalen van de brug begaven. Het gevolg was een aanrijding met verschillende voertuigen en in totaal 17 gewonden. In het geval van de olietanker heeft de politie volgens Sadi wel kordaat opgetreden, aangezien zij toevallig ter plekke was.

“Maar evengoed, als het op de helling was, dan was het weer raak. Er zijn gesprekken gevoerd met particulieren om een roll-on/roll-offboot Paramaribo/Meerzorg in te voeren. Heel wat zaken zijn besproken, maar waarom horen we verder niets?”, aldus Sadi.