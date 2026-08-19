Publiek eerbetoon aan Borger Breeveld in Congreshal Suriname

Het Kabinet van de President en de familie van Borger Breeveld organiseren op maandag 24 augustus een publiek eerbetoon aan de overleden acteur, filmmaker en mediaman. De bijeenkomst, die de naam ‘Celebrate Borger’ draagt, vindt plaats in de Congreshal en staat volledig in het teken van de herdenking en viering van zijn leven.

Bijzonder is dat tijdens het eerbetoon ook de urn met de as van Breeveld aanwezig zal zijn. Bezoekers krijgen daarnaast de gelegenheid om de familie te condoleren. Breeveld overleed op 10 augustus op 82-jarige leeftijd in Nederland en werd drie dagen later, op 13 augustus, gecremeerd.

President Jennifer Simons zal eveneens bij ‘Celebrate Borger’ aanwezig zijn en een officiële toespraak houden. De avond wordt verder ingevuld met beelden, muziek en een muzikaal programma. Muziek waar Breeveld zelf van hield, krijgt daarbij een belangrijke plaats. Dat meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Met het publieke eerbetoon willen de regering en de familie samen met de samenleving stilstaan bij het leven van Breeveld en zijn betekenis voor de Surinaamse culturele en audiovisuele sector. Hij heeft gedurende zijn leven een belangrijke bijdrage geleverd aan de film- en televisiewereld.

Bij het grote publiek werd Breeveld vooral bekend door zijn hoofdrol als Roy in de Surinaams-Nederlandse film Wan Pipel uit 1976. Daarnaast richtte hij samen met Pim de la Parra en Ann Hermelijn de Surinaamse Filmacademie (SFA) op en vervulde hij verschillende functies bij de Surinaamse Televisie Stichting (STVS).

Zijn verdiensten voor media en cultuur werden door de jaren heen op verschillende manieren erkend. Breeveld ontving onder meer een TrackDrip Achievement Award en de Telesur Lifetime Media Award. Ook kreeg hij een plek op de NAKS Iconenkalender en werd hij geëerd tijdens de Caraïbische Filmdag.

Meer informatie over de precieze invulling van het publieke eerbetoon wordt op een later moment bekendgemaakt.