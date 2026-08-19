Nederlandse militairen in Suriname voor operatie Gran Mati

Een groep Nederlandse militairen is in Suriname voor operatie Gran Mati. Deze vindt van 19 tot en met 29 augustus plaats in Moengo en Albina.

Tijdens deze periode verlenen het Surinaamse leger en de Nederlandse Defensie gezamenlijk gratis basisgezondheidszorg en geven zij voorlichting aan de lokale bevolking.

Plaatsvervangend ambassadeur Michiel Bierkens ontving de groep militairen bij aankomst in Suriname.

Een deel van de militairen blijft na afloop van de operatie in het land. Zij zullen tot en met 8 oktober geneeskundige ondersteuning bieden op de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum in Nickerie en op de polikliniek van Medische Zending in Brownsweg.

Met de inzet van de Nederlandse militairen beschikt Suriname tijdelijk over extra zorgpersoneel. Tegelijkertijd doen de militairen ervaring op in een andere zorgomgeving, waarmee beide landen profiteren van de samenwerking.