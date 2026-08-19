Lutchman Accountancy gaat BiZa gratis helpen interne controle en administratie te versterken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname (BiZa) heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Lutchman Accountancy & Consultancy om de interne administratie, controle en beheersing binnen het ministerie verder te verbeteren. Opvallend is dat het accountants- en advieskantoor de ondersteuning pro deo zal verlenen.

De overeenkomst werd op dinsdag 18 augustus vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU). Namens BiZa zette directeur Nasier Eskak zijn handtekening, terwijl Michael Lutchman namens Lutchman & Co. tekende.

De samenwerking moet vooral zorgen voor een betere inrichting van de interne processen van het ministerie. Daarbij wordt gekeken naar de administratieve organisatie, bestaande procedures en de wijze waarop controles en beheersingsmaatregelen zijn geregeld. Het doel is om duidelijker vast te leggen hoe processen verlopen en beter te kunnen controleren of de afgesproken procedures ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Minister Marinus Bee benadrukte voorafgaand aan de ondertekening dat een goed functionerende administratie en adequate interne controle volgens hem een belangrijke basis vormen voor behoorlijk bestuur. Lutchman & Co. zal vanuit zijn deskundigheid helpen om bestaande processen verder te onderbouwen en waar nodig te optimaliseren.

Ravin Soerdjbalie, directeur van het Bureau van de Minister en initiatiefnemer van de samenwerking, gaf aan dat BiZa eerst zorgvuldig in kaart wil brengen hoe de huidige processen verlopen. Op basis daarvan moet worden vastgesteld waar versterking nodig is en welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

De nieuwe samenwerking staat overigens niet op zichzelf. Lutchman & Co. heeft het ministerie eerder al ondersteund bij werkzaamheden rond inventarisatie en overdracht. Met het nieuwe MoU willen beide partijen die samenwerking verder uitbouwen en werken aan een meer transparante, controleerbare en professionele interne organisatie.

De informatie is afkomstig van het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken.