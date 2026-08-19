Doorrijder dodelijke aanrijding Frederikshoopweg meldt zich; reed zonder rijbewijs na eerdere alcoholzaak

De 58-jarige P.M.P., die wordt verdacht van het aanrijden van een 67-jarige voetganger afgelopen zondag aan de Frederikshoopweg in Suriname, heeft zich bij de politie gemeld. Hij verscheen samen met zijn advocaat en verklaarde dat hij na de botsing met de voetganger was doorgereden omdat hij bang was.

De voetganger raakte bij de aanrijding gewond en overleed later in het ziekenhuis aan de opgelopen verwondingen. De Surinaamse politie had na het incident de hulp van de samenleving ingeroepen om de bestuurder en het betrokken voertuig te achterhalen.

Opvallend is dat uit het voorlopige politieonderzoek naar voren is gekomen dat P.M.P. eerder dit jaar al betrokken was bij een ander verkeersongeval. Bij die aanrijding aan de Magentakanaalweg zou hij een voertuig hebben bestuurd terwijl hij onder invloed van alcohol verkeerde. Naar aanleiding daarvan werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Ondanks die invordering bleef de man volgens de politie voertuigen besturen. De fatale aanrijding op de Frederikshoopweg zou hij hebben veroorzaakt met dezelfde Nissan Cube waarmee hij eerder ook reed.

Na zijn melding werd P.M.P. aangehouden en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Hij is vervolgens, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld.

Ook de Nissan Cube die bij de dodelijke aanrijding betrokken zou zijn geweest, is inmiddels door de politie achterhaald en in beslag genomen voor verder onderzoek.

De politie bedankt de samenleving voor de verstrekte informatie na de eerdere oproep en zet het onderzoek naar de zaak voort.