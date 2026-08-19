Brandweerfunctionaris verdacht van verduistering 100.000 SRD

Een burgerpersoneelslid van het Korps Brandweer Suriname (KBS) wordt ervan verdacht een bedrag van 100.000 SRD dat bestemd was voor het KBS, te hebben verduisterd. Tegen hem is aangifte gedaan ter zake oplichting en verduistering.

Vernomen wordt dat op dinsdag 18 augustus de aangifte tegen de KBS-lid is gedaan. Hij was binnen het KBS werkzaam als sectiechef kredietbewaking. Daarnaast verrichtte hij werkzaamheden als kassier. In die functies hield hij zich onder meer bezig met de financiële middelen van het korps en ontving hij gelden die door de overheid voor het KBS beschikbaar werden gesteld.

Volgens de aangever wordt maandelijks een bedrag beschikbaar gesteld voor de verschillende korpsen. Van een bedrag van 500.000 SRD zou de verdachte samen met een medewerker van het Korps Politie Suriname (KPS) een deel hebben opgehaald. Het geld werd vervolgens naar de directeur Operationele Diensten (DOD) gebracht, waarna het bedrag over de verschillende korpsen werd verdeeld.

Het KBS zou daarbij 100.000 SRD hebben ontvangen. De verdachte zou dit bedrag vervolgens namens het KBS in ontvangst hebben genomen en het geld aan de commandant van de Brandweer hebben afgestaan.

In juli ontstond echter onduidelijkheid over de financiële middelen. De verdachte zou hebben aangegeven dat hij die maand geen geld van DOD had ontvangen. Volgens zijn verklaring was er geen geld beschikbaar.

Toen het KBS financiële middelen nodig had voor de aanschaf van voeding voor medewerkers die gedurende twee weken werkzaamheden verrichtten op de vuilstortplaats te Ornamibo, werd navraag gedaan naar het beschikbare geld.

De commandant van de Brandweer nam daarop contact op met DOD. Tot zijn verbazing zou vanuit DOD zijn meegedeeld dat er wel degelijk geld aan de verdachte was verstrekt ten behoeve van het KBS.

Hierdoor ontstond het vermoeden dat er iets niet klopte. Pogingen om de verdachte telefonisch te bereiken zouden geen duidelijkheid hebben opgeleverd.

Vernomen wordt dat de verdachte sinds maandag 3 augustus niet meer op het werk verscheen. Op vrijdag 14 augustus ontving de commandant vervolgens een door de verdachte ondertekende brief. Daarin zou hij hebben aangegeven dat hij het geld had verduisterd.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt de verdachte in verzekering gesteld.