Asabina: “Ouders hebben het vermoeden dat hun kinderen onrecht is aangedaan”

Scholieren van leerjaar 10 die in eerste instantie te horen hebben gekregen dat zij geslaagd zijn voor een bepaalde richting, hebben achteraf vernomen dat zij voor een lager niveau zijn geslaagd. BEP-fractieleider Ronny Asabina vroeg hierover dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) opheldering aan minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC).

“En alsof dat niet genoeg is, mogen ze de klas niet overdoen. Het gaat om scholieren van de leerjaren 10 naar 11. Dus ouders hebben sterk het vermoeden dat hun kinderen hiermee onrecht wordt aangedaan. Men praat zelfs over uitsluiting”, zei Asabina.

Minister Currie merkte op dat de vertraging in de uitslagen van VO-leerjaar 10 ontstond, omdat er gebruik werd gemaakt van een programma dat niet de juiste resultaten aangaf. Schoolleiders en leerkrachten moesten aanvullende controles uitvoeren voordat de resultaten definitief konden worden vastgesteld. Doordat dit wat meer tijd zou vergen, werd gemeend de uitslag uit te stellen tot uiterlijk dinsdag 18 augustus.

Afgelopen vrijdag hebben 39 scholen hun resultaten van leerjaar 10 wel gelijk bekendgemaakt. Landelijk is er een slagingspercentage van 61,4%. Vorig jaar was dat 56,7%. Volgens de minister dateert het systeem waarmee er wordt gewerkt uit 1980, waardoor modernisering nodig is.

“Ik heb ook gevraagd dat er een projectdossier wordt samengesteld om te komen tot vervanging van het systeem. Ook voor de modernisering van onze infrastructuur”, aldus de minister. Ten aanzien van de kwestie die Asabina aanhaalde, vroeg de minister om de specifieke gevallen door te geven, zodat hij hier specifieker op kon ingaan. Volgens hem is dit geen algemeen vraagstuk waarover hier wordt gesproken.