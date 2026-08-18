Uitwijkmanoeuvre eindigt tegen Safe City-cameramast; bestuurder gewond en voertuig zwaar beschadigd

Een poging om een botsing met een voorligger te voorkomen, is zondag 16 augustus uitgelopen op een flinke aanrijding met een Safe City-cameramast op de kruising van de Antondrachtenweg en de Bonistraat in Paramaribo.

Volgens een bericht van het Korps Politie Suriname reed een 48-jarige automobilist over de Antondragtenweg vanuit de richting van de Becustraat naar het centrum. Ter hoogte van de kruising remde het voertuig voor hem plotseling af.

Om een aanrijding met zijn voorligger te voorkomen, week de bestuurder naar links uit. Tijdens die manoeuvre verloor hij de controle over zijn voertuig. De auto botste vervolgens eerst tegen een wegblokkade en daarna tegen de Safe City-mast.

De klap veroorzaakte aanzienlijke schade aan het voertuig. Ook de cameramast raakte zwaar beschadigd en kwam gedeeltelijk uit zijn bevestiging.

De automobilist liep bij het ongeval een zichtbare snijwond aan zijn linkeronderarm op. Over ander letsel wordt in het bericht niets gemeld.

De politie van bureau Geyersvlijt ging na de melding ter plaatse voor onderzoek. Uit de eerste bevindingen kwam naar voren dat de bestuurder in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs en dat zijn voertuig verzekerd is.