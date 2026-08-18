Roué Verveer in 2027 naar theater met nieuwe voorstelling ‘Vanzelfsprekend’

Na een periode waarin hij volle zalen trok, keert cabaretier Roué Verveer vanaf februari 2027 terug naar de Nederlandse theaters met een gloednieuwe voorstelling. De show, getiteld Vanzelfsprekend, belooft opnieuw een avond vol humor, herkenbare situaties en scherpe observaties.

In zijn nieuwe voorstelling neemt Verveer de dagelijkse dingen die mensen als vanzelfsprekend beschouwen onder de loep. Zo vraagt hij zich af of het eigenlijk wel normaal is dat iedereen overal een mening over heeft, dat mensen zich steeds sneller gekwetst voelen of dat we ons druk maken over onderwerpen waar we een dag eerder nog nooit van hadden gehoord.

Met zijn kenmerkende combinatie van humor, zelfspot en rake observaties houdt de in Suriname geboren cabaretier zijn publiek een spiegel voor. Daarbij ontbreken verrassende wendingen, herkenbare momenten en zijn ongefilterde energie niet.

Volgens de makers staat één ding alvast vast: wie naar Vanzelfsprekend gaat, kan rekenen op een avond vol lachsalvo’s.

De kaartverkoop voor de nieuwe tournee is inmiddels gestart. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via www.roueverveer.nl.