Piqué haalt keihard uit naar regering-Simons: “Er is niets verbeterd, alleen poppetjes zijn verwisseld”

Sibrano Piqué spaart de regering-Simons/Rusland niet. In een interview op D-TV Express stelt hij dat er na ruim een jaar wel enkele zichtbare projecten zijn, maar dat de gewone Surinamer daar volgens hem nauwelijks iets van merkt in zijn portemonnee.

Wegen worden aangepakt en buurten schoongemaakt, maar dat noemt hij gewoon overheidsonderhoud. Voor echte vooruitgang kijkt hij naar salarissen, winkelprijzen, bestaanszekerheid en kansen voor burgers in Suriname — en juist daar ziet hij volgens eigen zeggen geen wezenlijke verbetering.

Zijn hardste oordeel is dat de regering vooral mensen heeft vervangen, maar het systeem ongemoeid laat. Volgens Piqué zijn er ‘stuivertjes verwisseld’: andere politieke figuren zitten op de posten, terwijl dezelfde oude politieke cultuur doorgaat. Hij beweert zelfs dat voorgenomen wetten vooral politici en politieke sponsoren ten goede komen in plaats van rechtstreeks de bevolking.

Ook de coalitie krijgt ervan langs. Piqué stelt dat ministeries in de praktijk eerst partijbelangen dienen en pas daarna — als dat al gebeurt — het nationale belang. Hij ziet daardoor vooral partijen die zichzelf profileren en propaganda bedrijven, terwijl de structurele problemen blijven liggen.

Zijn conclusie is vernietigend: de NDP kwam volgens hem niet aan de macht omdat zij had bewezen het beter te kunnen, maar vooral omdat veel kiezers genoeg hadden van de vorige regering.

De gezondheidszorg en het onderwijs noemt hij de grootste testen voor president Jennifer Simons. De benoeming van André Misiekaba op Volksgezondheid noemt Piqué zelfs een van de grootste blunders van de regering. Volgens hem kun je geen ontwikkeling verwachten zolang juist onderwijs en gezondheidszorg niet stevig op orde worden gebracht. Hij spreekt daarom van een ‘valse start’ en vindt dat Simons desnoods moet reshuffelen.

Piqué vindt bovendien dat de regering zich na een jaar niet meer voortdurend kan verschuilen achter wat zij van haar voorgangers heeft geërfd. Zijn redenering is simpel: wie campagne voert en belooft het beter te doen, weet vooraf welke problemen er liggen. De kiezer heeft de nieuwe machthebbers juist gekozen om die puinhoop op te ruimen. Achteraf blijven vertellen wat er allemaal fout was bij de vorige regering noemt hij daarom geen antwoord.

De boodschap aan Simons is daarmee hard: mooie plannen, persconferenties en zichtbare projecten zijn niet genoeg. Volgens Piqué moet de regering nu aantonen dat zij daadwerkelijk het leven van burgers kan verbeteren. Gebeurt dat niet snel, dan vreest hij dat de regering haar geloofwaardigheid volledig verspeelt. Zijn samenvatting van het eerste regeringsjaar is kort maar vernietigend: verandering in personen is nog geen verbetering van het land.