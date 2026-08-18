Parmessar wil aanpak illegale vreemdelingen: “Diefstal en prostitutie nemen de overhand in diverse wijken”

NDP-fractieleider Rabin Parmessar maakt zich zorgen over de aanwezigheid van duizenden buitenlanders zonder geldige verblijfs- of arbeidsvergunning in Suriname. Hij vraagt de regering – gezien de gevallen van diefstallen, prostitutie en slordig rijgedrag op e-bikes – om duidelijkheid over het toelatingsbeleid en de controle op personen die het land binnenkomen.

“Diefstallen, prostitutie, kortom onveiligheid nemen de overhand in diverse wijken van het land. Zelfs in het verkeer is het oppassen geblazen met al die buitenlanders op die elektrische fietsen. Zeker in Paramaribo Noord. Veel buitenlanders, zonder verblijfs- en arbeidsvergunning, vertoeven vrolijk in het land.

Wat is het toelatingsbeleid? We moeten toeristen niet hinderen, maar een ‘laissez-fairebeleid’ moet het ook niet zijn. Wordt het bijgehouden wie allemaal het land binnenkomen en waarvoor komen ze het land binnen?”, zei Parmessar dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA).

De politicus wenste van de regering te weten hoe het staat met de handhaving en hoe het komt dat duizenden illegale vreemdelingen normaal in het land verblijven. Van de Vreemdelingendienst wenst hij relevante statistieken van de afgelopen drie jaren en een beleid om deze wantoestanden tot het verleden te laten behoren.

“Vele duizenden. We moeten vanaf nu van allen die het land binnenkomen een gezondheidsverzekering eisen voor de duur van hun verblijf in Suriname. Want tijdens hun verblijf moeten wij anders voor de kosten opdraaien”, aldus Parmessar.