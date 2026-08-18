Pandit Inderdath Tilakdharie overleden op 84-jarige leeftijd

De bekende Arya Samaj pandit Inderdath Tilakdharie is maandag 17 augustus op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Vereniging Arya Dewaker in Suriname bekendgemaakt.

Tilakdharie was jarenlang actief binnen de vereniging en bekleedde verschillende belangrijke bestuursfuncties.

Hij was meerdere termijnen voorzitter van het hoofdbestuur van Vereniging Arya Dewaker. Daarna vervulde hij geruime tijd de functie van voorzitter van de Verificatiecommissie.

Tot aan zijn overlijden was Tilakdharie voorzitter van de Adviesraad van de vereniging. Vanuit deze functie voorzag hij het hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd van advies.

Naast zijn bestuurlijke functies stond Tilakdharie bekend als een van de prominente priesters van de Vereniging Arya Dewaker en heeft hij zich jarenlang ingezet voor de organisatie en haar verschillende geledingen.

Het hoofdbestuur, Yuwakdal, de Priesterraad, het Maharshi Dayanand Kinderhuis, de Scholengemeenschap, Adviesraad, Nari Samaaj, Verificatiecommissie, Media Commissie en overige besturen, commissies en afdelingen van de vereniging hebben hun medeleven betuigd aan de nabestaanden.

De Vereniging Arya Dewaker wenst de familie, vrienden en kennissen van Tilakdharie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.